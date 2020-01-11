بسبب سرقة الأسلاك.. انقطاع الكهرباء عن مناطق الكريمية وزليتن

أفادت الشركة العامة للكهرباء بتواصل التعديات المتكررة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية مسافة 1200 متر مما أدى إلى فصل التغذية عن عدد 8 محمولات هوائية وعدد2 محولات أرضية بقدرة 500 الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المزارع،

وأشارت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، السبت، إلى قيام مجموعة أخرى خارجة عن القانون بسرقة الخط المغذي لمصنع الأسمنت بزليتن مسافة 1500 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التيار الكهربائي من محطة 30 الجمعة.