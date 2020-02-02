بسبب «كورونا».. خارجية «الوفاق» تُجلي المواطنين الليبيين من ووهان الصينية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تتابع باهتمام بالغ ظروف وأحوال مواطنين ليبيين مقيمين بمدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس “كورونا الجديد”، وهم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأحد، إلى أنه في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة ليبيا بالجمهورية الجزائرية الشقيقة تقوم وزارة الخارجية حاليا بالتنسيق وعلى أعلى المستويات لإجلاء الطلبة عبر الطائرة التي قامت الحكومة الجزائرية بإرسالها لإجلاء مواطنيها، فيما اختار أحد الطلبة الليبيين طوعا عدم العودة وفضل البقاء.

هذا وسيتم ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر.