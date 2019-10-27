بطول 171 كيلومترا.. المحتجون في لبنان يُشكّلون سلسلة بشرية من الجنوب للشمال

شكل المحتجون في لبنان، الأحد، سلسلة بشرية في أنحاء البلاد في اليوم الـ11 من المظاهرات غير المسبوقة ضد السياسيين الذي يتهمونهم بالفساد ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت رويترز:

أيادي المحتجين تشابكت على طول الطرق الساحلية اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا من الجنوب إلى الشمال.

يأتي ذلك في حين تشهد البلاد شللاً بسبب الاعتصمات والاحتجاجات، وإغلاق الطرق بالحواجز، خلال المظاهرات.

من جهتها قال جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن البنوك ستظل مغلقة الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار، في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى 8 أيام عمل، مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة، دون وجود حل للأزمة في الأفق، كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.

هذا ويُطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة واستقالة كافة السياسيين في البلاد، وتستمر الاحتجاجات في لبنان، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، في وقت سابق، عن حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة.