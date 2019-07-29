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بعثة الاتحاد الأوروبي: المنشآت الأساسية المدنية محمية بمُوجب القانون الدولي

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 يوليو 2019 - 20:22
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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن المنشآت الأساسية المدنية محمية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان للبعثة الاثنين، بشأن القصف الجوي لطيران قوات حفتر على المستشفى الميداني بطريق المطار الذي أسفر عن مقتل 4 أطباء ومُسعف وإصابة 8 من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى استهداف مدرسة العلمين.

وتوقعت البعثة في بيانها، إجراء تحقيق شامل ومستقل لمحاسبة المسؤولين، مُذكّرةً جميع الأطراف بالتزاماتهم المتمثلة في التمسك بالقانون الدولي الإنساني.

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وأضاف البيان:

لقد أودى القتال في طرابلس وما حولها بالكثير من الأرواح،، يجب وضع مصلحة الشعب الليبي أولاً من خلال تهدئة الوضع واستئناف الحوار من أجل ايجاد حل سياسي دائم للصراع كجزء من العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

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