بعد إعادة «ترامب» نشر تغريدته.. مليونير أميركي يتبرع بالآلاف عبر تويتر

قام مليونير أميركي بمفاجأة جندية أمريكية سابقة أصيبت بإعاقة، حيث قام بإهدائها سيارة بقيمة 20 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف دولار، وذلك بعد نجاحها في جذب انتباه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجعله يُعيد نشر تغريدة خاصة به.

ونشر بيل بولتي تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها:

إذا أعاد دونالد ترامب نشر هذه التغريدة، فسأعطي 30 ألف دولار لمحارب سابق على تويتر.

وفاجأ الرئيس الأميركي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر تلك التغريدة، مرفقا إياها بتعليق:

“شكرا لك بيل”.

ورد بولتي، بدوره بتغريدة قائلا:

صباح الخير أيها الرئيس ترامب! بسبب قيامك بإعادة نشر التغريدة، فستتم مفاجأة محارب سابق هذا الصباح بهدية بقيمة 30 ألف، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي. تابعوني مباشرة على حسابي. شكرا.