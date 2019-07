بعد إعادة «ترامب» نشر تغريدته.. مليونير أميركي يتبرع بالآلاف عبر تويتر

قام مليونير أميركي بمفاجأة جندية أمريكية سابقة أصيبت بإعاقة، حيث قام بإهدائها سيارة بقيمة 20 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف دولار، وذلك بعد نجاحها في جذب انتباه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجعله يُعيد نشر تغريدة خاصة به.

ونشر بيل بولتي تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها:

وفاجأ الرئيس الأميركي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر تلك التغريدة، مرفقا إياها بتعليق:

ورد بولتي، بدوره بتغريدة قائلا:

President Trump retweeted me, so this Amazing 2-Tour Combat Veteran Lena Ramon gets a Brand New $20,000 Chevy Car and $10,000! Thank you President Trump for caring for our Veterans! USA 🇺🇸 @DanScavino @realDonaldTrump pic.twitter.com/F39h2FvEsV

— Bill Pulte (@pulte) July 19, 2019