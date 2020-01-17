بعد ارتفاع قيمتها السوقية.. «ألفابت» تدخل نادي التريليون دولار

وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لغوغل إلى تريليون دولار للمرة الأولى. [إنترنت]

شهد، الخميس، تداول أسهم “ألفابت” عند مستوى قياسي بلغ 1450 دولارا للسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وهو ما ساهم في نجاح شركة “ألفابت”، الشركة الأم لـ”جوجل” ، في كسر حاجز التريليون دولار في رأس المال السوقية.

وارتفعت أسهم “ألفابت” أكثر من 8% منذ بداية هذا العام، بعد أن تلقت أسهمها دعمًا من المستثمرين المتفائلين بشأن قيادة “سوندار بتشاي” للشركة الأم بعد تخلي مؤسسيها “سيرجي برين” و”لاري بيدج” عن دوريهما القياديين، للتركيز على أنشطة أخرى.

كما واصلت “ألفابت” خوص مجالات جديدة لتعظيم إيراداتها من الإعلانات على جوجل ويوتيوب وأنرويد، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية التي تتنافس فيها مع كيانات عملاقة أخرى، أبرزها مايكروسوفت.

وبهذا الارتفاع؛ تنضم “ألفابت” إلى شركات أمازون وأبل ومايكروسوف، لتصبح هى الشركة الأمريكية الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.