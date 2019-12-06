بعد اشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى.. «بركان الغضب» تصد محاولات تقدم قوات حفتر في عدد من المحاور

أفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، بتعامل قواتهم منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة، بجميع أنواع الأسلحة مع قوات حفتر المدعومة بالمرتزقة والطيران المروحي، في محاور اليرموك والخلاطات وعين زارة.

وأشار الإعلام الحربي إلى صد قوات بركان الغضب محاولات التقدم التي وصفها ب”البائسة” لقوات حفتر.

كما تم استهدف وتدمير عدد من الأليات والمدرعات الإماراتية التابعة لقوات حفتر بالهاون والمدفعية الثقيلة.

هذا ولازالت التعزيزات العسكرية اللازمة تصل تباعاً لدعم وتحصين مواقع وتمركزات قوات بركان الغضب.