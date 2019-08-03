بعد الإظلام التام.. شركة الكهرباء تنجح في تغذية عدد من المحطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تغذية محطتي مصراته والخمس بالتيار الكهربائي من الشبكة الشرقية وتشغيل الوحدة الغازية الأولى والبخارية الأولى في محطة مصراته المزدوجة والثانية والثالثة والرابعة في محطة الخمس الغازية والثالثة والرابعة في محطة الخمس البخارية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية السبت، إلى اتفاقٍ مسبق مع التحكم القومي التونسي تم على إثره توصيل دائرة الرويس تطاوين جهد 220 ك.ف لإعادة تغذية محطة توليد الرويس.

كما تم تشغيل الوحدات الإنتاجية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة بها، بالإضافة إلى تغذية محطة جنوب طرابلس وتشغيل الوحدتين الأولى والرابعة والعمل على تشغيل باقي الوحدات بها.

ونوهت شركة الكهرباء بأنه تم تغذية منظومة النهر بالتيار الكهربائي، وتشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية سرت ودخول وحدة التوليد الأولى الغازية في محطة الخمس.