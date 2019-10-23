بعد العثور على 39 جثة في حاوية.. الشرطة البريطانية تُوقف شاحنة على متنها 9 مُهاجرين

تمكن رجال الشرطة في بريطانيا، من إيقاف شاحنة كانت تقل 9 مهاجرين في مقطورتها بمدينة كنت، وذلك بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب العاصمة لندن.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية، فإن الأشخاص المهاجرين الـ9 وُجِدوا على قيد الحياة، وتم العثور عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تنقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها.

من جهته قال الناطق باسم شرطة كنت:

الأشخاص التسعة يجري فحصهم الآن كإجراء احترازي من قِبل خدمات إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، قبل تحويلهم إلى مكتب الهجرة.

يأتي ذلك في حين ذكرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، أنها عثرت على جثث 39 شخصا، بينهم 38 بالغا ومراهق، في حاوية تابعة لشاحنة بمنطقة إسكس قرب لندن، قادمة من مدينة زيبورغ البلجيكية.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكاب جريمة القتل هذه، وسط ظروف غامضة تحيط بالقضية التي وصفتها السلطات بـ”المأساوية”.