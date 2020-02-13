بعد القرار البريطاني.. فرنسا تدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

تم التصويت على القرار بعد مشاورات أجرتها بريطانيا. [أرشيف/رويترز]

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، بأن مجلس الأمن الدولي اعتمد في جلسته المنعقدة الأربعاء، القرار رقم 2510 الذي يُقر نتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

ونوهت الخارجية الفرنسية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بأن هناك ضرورة حيوية للمضي قدمًا نحو التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في ليبيا.

هذا وصوت مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا مساء الأربعاء، بالموافقة بأغلبية 14 عضوًا وامتناع روسيا، على اعتماد القرار المقدم من بريطانيا لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد القرار على ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة.

وتم التصويت على القرار بعد مشاورات أجرتها بريطانيا على مشروع القرار استمرت لثلاثة أسابيع.

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