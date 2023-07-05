بعد بدء العدوان على جنين وانتهائه.. خارجية الوحدة تُدين التصعيد الإسرائيلي

عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها لاستمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وآخرها العدوان على مخيم جنين.

وطالبت الخارجية في بيان الأربعاء، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وفق البيان.

وأكد بيان خارجية الوحدة رفض الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحراك إزاء هذه الأفعال.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين جنين، في أوسع اقتحام منذ عملية السور الواقي عام 2002، حيث شارك في الاقتحام أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات.