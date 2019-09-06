بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.. الاتحاد الأفريقي يرفع عقوباته عن السودان

قرر الاتحاد الأفريقي، الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في مؤسساته، وذلك بعد التطورات التي شهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

وعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالاتحاد الأفريقي، جلسة بالعاصمة الإثيبوبية أديس أبابا، بحث خلالها تطورات الأوضاع الأخيرة في السودان، وصوت بالإجماع على رفع تعليق عضوية الخرطوم في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وبحث المجلس أوضاع السودان على ضوء تقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، استعرض فيها كل التطورات التي عرفها هذا البلد وجهود الوساطة التي بذلت وصولا إلى الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

كما استعرض التقرير الخطوات التنفيذية التي تكللت بالتوافق الوطني حول المجلس السيادي والحكومة المدنية، وقد خلص إلى أن هذه التطورات تعكس استجابة تامة للشروط التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي.

يُشار أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، صوت في يونيو الماضي، لصالح قرار تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وجاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بشأن تصاعد العنف في السودان آنذاك.

هذا وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، تحترم التنوع والاختلاف، وفق قوله.

وأكد رئيس الحكومة أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.