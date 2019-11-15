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بعد تعرضها لأسوأ فيضانات في تاريخها.. إعلان حالة الطوارئ بمدينة «البندقية» الإيطالية

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2019 - 13:57
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بلغ ارتفاع المياه مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما. [رويترز]
أعلنت سلطات مدينة البندقية الإيطالية حالة الطوارئ بالمدينة إثر تعرضها لأسوأ فيضانات منذ العام 1966.

وقال عمدة المدينة في تصريحات صحفية إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة المُدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد غرق 80% منها.

هذا وبلغ ارتفاع المياه في البندقية الشهيرة بقنواتها المائية، الثلاثاء الماضي، مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما، حيث وصل 1.87 مترا. ومنذ بدء تسجيل المستويات عام 1923 تخطت المياه مرة واحدة ذلك المستوى لتصل 1.94 مترا عام 1966.

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ويبلغ عدد سكان البندقية 50 ألف نسمة فقط لكنها تستقبل ما مجموعه 36 مليون زائر سنويا.

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