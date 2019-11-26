بعد رفض «الحريري» رئاسة الحكومة.. «عون» يُجري استشارات نيابية لاختيار رئيس الوزراء

قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني، الثلاثاء، إن الرئيس “ميشال عون” سيُجري استشارات نيابية ملزمة، الخميس المقبل، لاختيار رئيس الوزراء القادم.

يأتي ذلك في حين قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه ”صريح وقاطع“.

وقال الحريري في بيان:

أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ’ليس أنا بل أحدا آخر‘ لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات.

وأضاف:

كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته.

هذا وقدم الحريري استقالته بعد احتجاجات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية، طالبت بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر الاثنين.

وتُنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.