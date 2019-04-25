بعد طلب «باشاغا» بعدم منح جوازات سفر لأبناء «حفتر».. وزير الداخلية القبرصي يؤكد أن حكومة بلاده في حالة تأهب

أكد وزير الداخلية القبرصي “كونستاننينوس بيتريدس” في تصريحات صحفية بأن الحكومة القبرصية في حالة تأهب وتأخذ ما ورد في رسالة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بشأن عدم منح جوازات سفر لأبناء خليفة حفتر في عين الاعتبار.

وفي سياق متصل أكد مصدر بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق في تصريح خاص لـ«عين ليبيا» أن رسالة وزير الداخلية قد تم إرسالها عبر القنوات الرسمية للدولة، وهي معلومات أمنية تُبلغ بها الدول بين بعضها البعض للتدقيق وأخذها على محمل الجد كما فعل وزير الداخلية في الحكومة القبرصية.

يُشار أن عدد من الوسائل الإعلامية والصحفية الليبية قالت الخميس، إن وزير الداخلية القبرصي نفى أن يكون قد تلقى أي رسالة بالخصوص.

هذا وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا في وقت، في رسالة رسمية وجهها إلى نظيره القبرصي بعدم منح جوزات سفر قبرصية لأبناء خليفة حفتر وهم:

خالد خليفة بلقاسم حفتر.

صدام خليفة بلقاسم حفتر.

الصديق خليفة بلقاسم حفتر.

بلقاسم خليفة بلقاسم حفتر.

وأوضح الوزير في رسالته أن هؤلاء الأشخاص متورطين ومتهمين بقضايا في ليبيا منها السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي وارتكاب أفعال إجرامية أخرى، وبأنهم بصدد إحالة ملفات قضاياهم إلى مكتب النائب العام لاستصدار أوامر قبض دولية في حقهم بغية التعميم عنهم دوليا حال الانتهاء من التحقيق، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية.

وطالب باشاغا بصفة استعجالية بوقف هذا الإجراء إلى حين استصدار أمر قبض من السلطات القضائية المختصة وإحالتها إلى مكتب إنتربول قبرص وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.