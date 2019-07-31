بعد عمل تخريبي بحقل الشرارة.. إعلان القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط بميناء الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من الثلاثاء.
وأرجعت المؤسسة في بيان لها، السبب إلى إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.
وأشارت إلى أن هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قِبل أشخاص مجهولي الهوية.
وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات، حيث قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قِبل مجموعة مسلحة. والمفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قوله في هذا الصدد:
إنّ هذا الحادث يدلّ بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين. حيث أنّ توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية.
ولئن كانت هذه المشاكل تمسّ العديد من الليبيين في مختلف المناطق، إلا أنّها أشدّ وطأة على أهالي الجنوب،، ولابدّ من تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائيا، والتمسّك بسيادة القانون،، كما يجب تأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرّر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.
هذا وقامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بإبلاغ الشركة العامة للكهرباء بأنّه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة، مشيرة إلى أنه جاري العمل على وضع ترتيبات بديلة من شأنها ضمان استمرار العمليات بالمحطّة.
أهم مميزات الثورات الربيع العربي
من مميزات الثورات الربيع العربي اظهرت بأن العرب مش عرب كلهم :
1- يهود دونما .
2- عبدة شيطان .
3- فروخ حرام .
4- قوادة لليهود الاصليين .
5- خونة بمعنى الكلمة .
6- كلاب لبني صهيون .
7- جاهليين عملاء لبني صهيون.
سيأتي زمن وتنقرض فيه هذه الاشكال الضالة التي لاخير فيها .. ولا في أهلها.. نحن في زمن الحشرات الضارة بالكون .. الفضل يرجع الى هذه الثورات التي كشفت حقيقة هذه المخلوقات التي تعيش بمنطقة الشرق الاوسط من المحيط الى الخليج .. رئيس وزراء بريطانيا تشرشل قال ” إذا مات العرب ماتت الخيانة”.