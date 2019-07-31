بعد عمل تخريبي بحقل الشرارة.. إعلان القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط بميناء الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من الثلاثاء.

وأرجعت المؤسسة في بيان لها، السبب إلى إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قِبل أشخاص مجهولي الهوية.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات، حيث قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قِبل مجموعة مسلحة. والمفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.