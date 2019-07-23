بعد فوزه برئاسة الوزراء.. «جونسون» يتعهد بإتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

تمكن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الثلاثاء، من الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، حيث سيتولى منصب رئيس الوزراء عندما تترك تيريزا ماي المنصب غدا الأربعاء.

وتحصل جونسون على 92153 صوتا من أعضاء حزب المحافظين أي نحو مثلي ما حصل عليه منافسه وزير الخارجية جيريمي هنت الذي جمع 46656 صوتا.

هذا وستترك “ماي” منصبها الأربعاء بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن جونسون رسميًا قبل دخوله “داوننج ستريت”.

وقال جونسون بعد إعلان النتيجة:

سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح “نعم نستطيع” جديدة.

وتابع

سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية.

وأضاف أن محور حملته لزعامة الحزب كان تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سيفعلونه، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن فوز جونسون سيدفع المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية بعدما تعهد أعضاء بالبرلمان البريطاني بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.