بعد فوز «جونسون» بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يستعد للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا

عبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استعداد الجهاز التشريعي الأوروبي للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بمجرد الموافقة عليه من طرف البرلمان البريطاني.

جاء هذا الموقف في بيان أصدره “ساسولي” تعليقاً على نتائج الانتخابات البريطانية، وهنأ خلاله رئيس الوزراء بوريس جونسون على فوزه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن “ساسولي” قوله :

يأمل البرلمان الأوروبي في إقامة علاقات مستقبلية وثيقة للغاية بين الاتحاد وبريطانيا.

هذا ويصر البرلمان الأوروبي على الاستمرار في مراقبة مرحلة المفاوضات التي ستُجرى بين بروكسل ولندن لترتيب العلاقة المستقبلية على غرار ما فعل أثناء مفاوضات الانفصال.

يأتي ذلك في حين فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ “بوريس جونسون” بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، بحسب النتائج الرسمية التي نُشِرت الجمعة.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، تُمهد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المُقبل.