بعد قرار مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية.. إجبار طائرة للخطوط الليبية على النزول بمطار بنينا

أجبرت الحكومة الليبية المؤقتة، رحلة الخطوط الجوية الليبية رقم LN282 والمتجهة الخميس، إلى عمان من مطار مصراتة على النزول بمطار بنينا.

جاء ذلك بعد أن أصدرت مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية، قرارًا يقضي بهبوط جميع الرحلات الدولية من مطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي، والعابرة المنطقة الشرقية بمطار بنينا، لإتمام الجراءات الأمنية والجمارك والجوازات، بحسب المصلحة.

هذا وعلمت «عين ليبيا» في وقت سابق، أن اجتماعًا عُقِد بين حكومة الوفاق الوطني ومصلحة الطيران، للتباحث حول الموضوع واتخاذ إجراءات بالخصوص.

وفي سيياقٍ ذي صلة، وصف وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات؛ قرار مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية بفرض هبوط الطائرات التي تقلع من معيتيقة ومصراتة في مطار بنينا؛ بالتعسفي وغير المبرر.

وقال بوشكيوات في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إن هذا العمل سيزيد من معاناة المسافرين خصوصا المرضى وكبار السن، إلى جانب مايترتب عليه من زيادة كلفة تشغيل الطائرات، داعيا المسؤولين في مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية إلى إعادة النظر في القرار.

وأشار بوشكيوات إلى أن الوزارة أعطت تعليماتها لكل شركات الطيران للاستمرار في التشغيل وعدم إيقاف الرحلات التي تمر عبر أجواء المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الطائرات التي تخرج من مطاري معيتيقة ومصراتة لا تقلع إلا بعد استيفائها الشروط الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة.

من جانبه قال الباحث السياسي عبد السلام الراجحي، إن هذا القرار ليس حكومة الثني وإنما قرار الرجمة، حسب وصفه.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن الهدف من القرار هو الاستيلاء على الطائرات ومصادرتها وابتزاز شركات الطيران.