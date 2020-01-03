بعد مقتل «سليماني».. الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً

الجيش الأمريكي قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب. [رويترز]

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية،، تنبيها أمنيا، صباح الجمعة، تطلب فيه من رعاياها مغادرة العراق فورا وذلك نتيجة حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه تم تعليق كل العمليات القنصلية وعلى المواطنين الأمريكيين عدم التوجه إلى السفارة.

تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق، 3 كانون الثاني 2020

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq, January 3, 2020https://t.co/3Cd1N4x6b9 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 3, 2020

وأضافت السفارة في بيانها:

نظرا لتصاعد التوتر في العراق والمنطقة، تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير 2020 ومغادرة العراق على الفور. ويتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة جوا إذا أمكن وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا.

ويأتي التنبيه الأمريكي بعد إعلان البنتاغون استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.