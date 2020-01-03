بعد مقتل «سليماني».. «هاشتاغ» #الحرب_العالمية_الثالثة يتصدر قائمة الترند

تصدر وسم هاشتاغ #الحرب_العالمية_الثالة باللغتين العربية والإنجليزية قائمة الترند بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الوسوم التي تُشير إلى حرب عالمية ثالثة محتملة حققت أرقاما كبيرة، حيث نال وسم “WWIII” نحو 597 ألف تغريدة، فيما حصد وسم worldwar3 حوالى 151 ألف تغريدة، وظهر وسم “الحرب_العالمية_ الثالثة” في قرابة 33 ألف تغريدة، وبلغت التغريدات في الوسم الذي يحمل اسم سليماني بالإنجليزية نحو 175 ألف تغريدة، وبالمجمل اقتربت التغريدات في هذه الوسوم مجتمعة من رقم المليون، عصر الجمعة.

وأظهر مؤشر الوسوم الأكثر تداولا في “توتير” أن 4 من أصل أكثر 5 وسوم تفاعلا، كانت متعلقة بمقتل سليماني.

وغرد مئات الآلاف حول العالم، وتنوعت التغريدات بين الفرحة والخوف والسخرية وردود الفعل المتوقعة التي تحذر من احتمالية نشوب حرب في المنطقة بأسرها، حيث أظهر البعض تخوفا من احتمال وقوع الحرب التي لن تكون في صالح أحد، فيما قلل آخرون من قدرات إيران على إشعال حرب عالمية كتلك التي أشعلتها ألمانيا النازية في القرن الماضي.

هذا وأعلن البنتاغون استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.