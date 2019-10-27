بعد نزوح 200 ألف من منازلهم.. حاكم كاليفورنيا يُعلن حالة الطوارئ إثر حرائق غابات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء الأحد، حالة طوارئ على مستوى الولاية إثر حرائق غابات تسببت في نزوح 200 ألفا من منازلهم.

يأتي ذلك في حين طالبت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، بإجلاء نحو 50 ألف شخص من أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في وقت يتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات جراء الرياح القوية المتوقعة.

من جهته قال مسؤول الشرطة في مقاطعة سونوما مارك إيسيك في مؤتمر صحافي:

نعلن عن عملية إجلاء لنحو 50 ألف شخص، يتم إجلاؤهم لأن هذه الحرائق خطيرة للغاية.

هذا والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.