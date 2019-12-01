بعد هجوم جسر لندن.. «جونسون» يتعهد بتشدّيد عقوبات المدانين بجرائم الإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” إنه سيُشدّد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب، مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين الجمعة الماضي، وذلك في حال فوزه في الانتخابات العامة التي تُجرى الشهر الجاري.

وأضاف”جونسون” في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد:

سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات عنيفة وعلى الإرهابيين.

وتابع:

أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله.

هذا وشهدت العاصمة البريطانية، مساء الجمعة، حادثة طعن قرب جسر “لندن بريدج” التاريخي الشهير، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم على أيدي الشرطة.

