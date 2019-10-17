بـ168 صوتًا.. ليبيا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تمكنت دولة ليبيا، الخميس، من الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من العام 2020 إلى العام 2022 في انتخابات أجرتها الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق فوز ليبيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بـ168 صوتا من أصل 187 صوتا.

كما انتخب المجلس 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، حيث جرى انتخاب ثلاث دول أفريقيا إضافة إلى ليبيا لعضوية المجلس وهي موريتانيا وناميبيا والسودان.

وستمثل فنزويلا والبرازيل أمريكا اللاتينية في المجلس. كما تم انتخاب كل من ناميبيا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأرمينيا وجرز مارشال وبولندا وألمانيا وهولندا أعضاء جددا في المجلس.

وتنافست على المقاعد الـ14 الشاغرة في المجلس 17 دولة من 5 مناطق جغرافية هذا العام.

ويضم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 47 عضوا، وتحصل الدول على العضوية فيه بالتناوب طبقا لنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُشار أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.