الرئيسية | ليبيا

بلدية طرابلس المركز تتوقع وصول المياه إلى العاصمة الجمعة القادمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أغسطس 2019 - 19:10
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

توقعت بلدية طرابلس المركز وصول مياه النهر الصناعي، مساء الأربعاء إلى مدينة مصراتة، على أن تصل إلى زليتن والخمس مساء الغد، وإلى طرابلس يوم الجمعة المقبل.

وأشارت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى تواصلها المستمر مع غرفة التحكم بجهاز النهر الصناعي.

هذا وأعلنت البلدية مساء الثلاثاء، عن فتح المسار الأوسط ابتداء من مدينة بني وليد ترهونة وصولا إلى الجبل الغربي، والمسار الشرقي ابتداء من مصراتة زليتن الخمس القره بوللي وصولا إلى طرابلس

أخبار ذات صلة
صهد للجزيرة: «مصراتة» الرقم الأصعب في موازين القوة والمُواجهة

من جانبه أعلن جهاز النهر الصناعي الثلاثاء، انفراج أزمة إيقاف المياه وبدء التشغيل لحقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة وضخ المياه وفتح صمامات التحكم.

وتقدم الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بالشكر إلى كل من كان له دور في تجاوز هذه المحنة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن