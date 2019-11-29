بلدية طرابلس المركز تُحمَّل «الجهات المسؤولة» نتائج وعواقب تفاقم أزمة القُمامة

أهابت بلدية طرابلس المركز بجميع الأهالي بأن مكبات القُمامة المرحلية والنهائية قُفِلت منذ عدة أيام.

ونوهت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه رغم المحاولات طيلة الأيام الماضية والتواصل مع كل المعنيين والمسئولين لإيجاد حل إلا أن المكبات لا زالت مقفلة مما يسبب في تكدس القمامة في شوارع المدينة.

وأوضحت أن هذه الكارثة البيئية الناتجة عن الاعتداء على العاصمة تتفاقم في غياب التنسيق بين الجهات المسئولة التي تتحمل نتيجتها وعواقب تفاقمها، بحسب البلدية.

هذا وعُقِد الخميس، اجتماع بمقر بلدية طرابلس المركز، ضم عمداء بلديات (طرابلس المركز- سوق الجمعة- تاجوراء- حي الأندلس- جنزور وعين زارة).

وأفادت بلدية طرابلس المركز، بأن الاجتماع يأتي بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها مدينة طرابلس وفي إطار التعاون المشترك بين البلديات.، وبطلب من عمداء بلديات طرابلس.

وتناول الاجتماع ملف النازحين والعوائق التي تواجهها البلديات في حلحلة الملف.

وتم التطرق إلى ملف القمامة الذي تعاني منه البلديات من مدة طويلة بسبب تداخل الاختصاصات وعدم دفع المخصصات المالية من أشهر، بحسب ما أوضحت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما عُقِد الخميس أيضًا، الاجتماع الدوري للجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز.

وتتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تواجهها البلدية بسبب إغلاق المكبات المرحلية، وإيجاد طرق بديلة لمعالجتها.

وفي وقت لاحق، أفادت بلدية طرابلس المركز بتواصل العمل بعد الاجتماع الذي عُقِد بمقر البلدية لإيجاد حلول لأزمة القمامة.

وأشارت إلى أن لجنة الأزمة بالبلدية لازالت تتابع العمل للحد من ظاهرة تكدس القمامة بالمحلات التابعة لها.