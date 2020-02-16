بلدي بني وليد ينفي لقاء عميد أو أعضاء البلدية بحفتر

نفى المجلس البلدي بني وليد، نفياً قاطعاً ما تداولته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول لقاء عميد البلدية مع خليفة حفتر في الرجمة.

وأوضح المجلس في بيان له، الأحد، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أن الأشخاص الذين تداولت صورهم مع حفتر لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم لا يحملون أي صفة داخل بلدية بني وليد.

كما ثمن المجلس في بيانه، جهود المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وأعيان ومشايخ القبائل الليبية، لدعوة الليبيين للجلوس على طاولة الحوار داخل التراب الليبي، وحقن دماء الأخوة المتناحرين وإيقاف آلة الدمار التي تستهدف المدن الليبية واحدة تلو الأخرى، والمحافظة على ما تبقى من النسيج الاجتماعي بين القبائل الليبية، وإبعاد شبح الحرب الأهلية التي تهدد الوطن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بحسب نص البيان.

اقترح تصحيحاً