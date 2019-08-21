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بلدي مصراتة يرفض إعطاء حفتر أي دور سياسي

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 02:27
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رفض المجلس البلدي مصراتة رفضاً قاطعا إعطاء خليفة حفتر أي دور سياسي في ليبيا واعتباره متمردا على السلطة الشرعية في ليبيا

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.

كما طالب المجلس من البعثة الضغط على الدول الداعمة لحفتر بضرورة وقف دعها له.

وقامت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، بزيارة الثلاثاء، إلى مدينة مصراتة.

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وأوضح المجلس البلدي مصراتة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الزيارة هي الأولى والأهم للبعثة الأممية في ليبيا إلى مدينة مصراتة منذ بداية هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

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عامر القرقارشي

ما هذه الصياغة الغبيـة ؟ هل حفتر في انتظار أن يعطيه مجلس بلدية مصراته أي دور، أو أن المجلس البائس قادر على منح أو رفض مثل هذا الدور اصلا.. احترموا عقولا وبلاش كلام عويلة

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