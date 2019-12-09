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بمعية مجلس النواب.. توقيع محضر اتفاق بين رؤساء الهيئات الرقابية

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 ديسمبر 2019 - 16:18
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يهدف الاتفاق إلى تشكيل الفريق الوطني لوضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. [مجلس النواب]
تم الاثنين، التوقيع على محضر اتفاق مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة الليبي.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي أُقِيمت بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، أن رئيس المجلس “الصادق الكحيلي” قام أثناء مشاركته في الاحتفالية، بإعطاء الإذن لرؤساء الهيئات الرقابية، للبدء في توقيع محضر الاتفاق المشترك بين الهيئات الثلاث.

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ويهدف الاتفاق إلى تشكيل الفريق الوطني لوضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

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