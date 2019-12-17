بن سودا تُطالب حفتر باعتقال «محمود الورفلي» وتقديمه للمحكمة وتؤكد طلبها مساعدة بعض الدول للقبض عليه وتسليمه.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 ديسمبر 2019 - 16:37
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