«بوتين» يعرض للرئيس الصيني مساعدة بلاده في أزمة «كورونا»

قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا على دعم روسيا لبلاده واستعداد موسكو لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس “كورونا” الجديد في جمهورية الصين الشعبية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الكرملين قوله:

على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعرب فيها عن خالص تعاطفه ودعمه لكل لكل الأسر التي أصابها مكروه، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى.

وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي أبدى ثقته في الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية، لوقف انتشار الوباء وتقليل الأضرار الناجمة عنه.

وأضاف البيان:

أكد بوتين على استعداد موسكو لتقديم المساعدة للشعب الصيني الصديق.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي وجه السلطات المختصة الروسية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الصينية ذات الصلة من أجل التغلب على التهديد المشترك في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في حين، أعلنت روسيا في وقت سابق، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، من مواطني الصين.

هذا ودعا رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، الخميس، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس “كورونا”.

كما أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات جراء “كورونا” إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وارتفع عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.