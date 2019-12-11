بومبيو: الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف بحظر السلاح المفروض على ليبيا، وقال:

لقد ذكّرت لافروف أن هناك حظرا على الأسلحة لا يزال ساريا في ليبيا وأنه لا توجد دولة يجب أن تقدم مواد إضافية داخل ليبيا.

وأوضح أن بلاده تريد العمل مع روسيا من أجل الجلوس على طاولة الحوار لتسوية الأزمة بليبيا، مشيرا إلى أن لافروف أبدى استعداه لذلك.

وتابع:

نريد العمل مع الروس، للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولدينا سلسلة من المحادثات تؤدي في النهاية إلى موقف يخلق ما تحاول الأمم المتحدة القيام به.

وأشار بومبيو إلى عدم قدرة أي طرف من أطراف الصراع في ليبيا على حسم الصراع عسكريا لصالحه، مؤكدًا أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا، وأن الحل السياسي وحده سينهي العنف الحالي.