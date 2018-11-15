بويصير: مجلس الدولة أكبر المستفيدين من باليرمو وحفتر كان الأكثر رعونة

حيث قال بويصي في إحدى تعليقاته على مؤتمر باليرمو:

“إن المستفيد الأكبر من مخرجات مؤتمر باليرمو هو وفد مجلس الدولة برئاسة «خالد المشري» إذا ما وضعنا نصب أعيننا الأهداف المرجو تحقيقها من كل وفد حاضر لهذا المؤتمر من الأطراف الليبية، فالمشري خلال المؤتمر ركز على أربعة نقاط أهمها التمسك بمدنية الدولة والأسس الديمقراطية ورفض أي نوع من أنواع الدكتاتورية أو عسكرة الدولة، وإبعاد الحرب عن العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين من خلال الاستفتاء على الدستور من ثم اجراء انتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية وابعاد هيمنة أي دولة إقليمية او دولية عليها، بالاضافة إلى تعزيز دوره كرجل يعتمد عليه في ادارة الازمة بعد نجاح ملف الاصلاحات الاقتصادية نسبيا في خفض الدولار وتوفير السيولة النقدية”.

أضاف بويصير أنه في حين يعقد المؤتمر في باليرمو كانت مصارف العاصمة توزع السيولة النقدية على المواطنين بسقف 5 ألاف دينار وهو ما لم يحدث منذ 2014، وهو إنجاز يحسب للمشري بعد تبنيه لهذا الملف فور توليه منصب رئاسة المجلس حسب وصفه.

وتابع المهندس محمد بويصير تعليقه على الموضوع قائلاً:

“من جهة أخرى طلب حفتر الذي أصر عليه في مؤتمر باليرمو على أن يكون هو القائد الأعلى والقائد العام والقائد الأوحد على النسخة المصرية، جعل نظرة المجتمع الدولي له كالمتخلف الذي يعيش بعقلية العصور الغابرة، عصور الديكتاتوريات والاستبداد والمصالح الشخصية الضيقة التي نذرت في هذا العالم الحديث عصر الحريات والديمقراطية والسلام بين الشعوب، فقوبل طلبه هذا بالرفض وهو ما جعله ينسحب من الإجتماع رفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”.

واستهل المستاشار السياسي السابق لخليفة حفتر أن الأخير أخفق أيضاً في محاولته مع عقيلة صالح ووفد مجلس النواب في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور وتقديم الانتخابات عليها من خلال مرحلة انتقالية جديدة تبقي داعميه في مناصبهم إلى أن تتم سيطرته العسكرية الدموية المدعومة من مصر والإمارات على كامل ليبيا، وهو ما تأكد في كلمة المبعوث الأممي غسان سلامة والبيان الختامي لهذا المؤتمر وهو التأكيد على أن لا حل عسكري في ليبيا، وأنه ليس هناك إلا حل سياسي ينبغي على الليبيين أنفسهم أن يبحثو عنه بعيدا عن التدخلات الأجنبية السلبية التي تقوي طرفا على الاخر حسب قوله.

في سياق متصل قال البويصير:

“الصفعة الأخرى التي تلقاها حفتر في مؤتمر باليرمو هي فشله في محاولة الترويج للمجتمع الدولي أن الجيش الليبي يتمثل في من هم موالون له في الشرق فقط وإذا كان هناك لزاماً لتوحيد المؤسسة العسكرية فسيتم هذا بادارة مصرية، بالرغم من أن نسبة القادة العسكريين والضباط والجنود النظاميين في المنطقتين الغربية والجنوبية يعد أضعافاً مضاعفة لمن هم تحت إمرته في الرجمة”.

واختتم المهندس محمد البويصير تعليقه بالقول:

“المشري والوفد المرافق له أبدى مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الأزمة وكانت مطالبه الأكثر عقلانية و القابلية للتطبيق من بين الوفود الحاضرة لهذا المؤتمر وهو أمر حظي بإشادة جميع الأطراف الدولية، بينما كان وفد مجلس النواب وقائد عملية الكرامة الأكثر تردداً في اتخاذ المواقف، ورجوعهم إلى وفدي مصر والإمارات خلال المؤتمر للتشاور في كل كبيرة وصغيرة أظهرهم في مظهر الضعفاء ومسلوبي الإرادة”.

هذا واختُتم المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا الذي عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية، بتأكيد الفرقاء الليبيين احترامهم نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، في وقت أعلنت روما أن نتائج المؤتمر فاقت التوقعات.