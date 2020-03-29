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بيان البلديات ال24 يمهل الرئاسي 48 ساعة لتنفيذ مطالبه، ومنها تسييل الميزانية ونقل الاختصاصات وإلا فإنه سيوقف كافة أشكال التعامل مع الرئاسي

عين ليبيا | نُشر الأحد، 29 مارس 2020 - 14:59
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