«تات نفت» فرع ليبيا تستأنف نشاطها في منطقة الحمادة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استئناف شركة “تات نفت” فرع ليبيا لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده، ابتداء من يوم الجمعة الـ6 ديسمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن شركة “تات نفت” قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO، بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.