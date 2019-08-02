تحذيرات أمريكية من عودة تنظيم «القاعدة»

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من إعادة تنظيم القاعدة الإرهابي بناء نفسه، مشيرة إلى أنه أصبح يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة كما كان في سنوات سابقة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية ناثان سيلز قوله، إن تنظيم القاعدة استغل الجهود الدولية التي بُذِلت للقضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا لتنظيم صفوفه.

وأوضح ناثان سيلز في مؤتمر صحفي، أن القاعدة تركت داعش يواجه كل الجهود الأميركية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب في وقت عمد فيه إلى إعادة هيكلة خلاياه وقواته في عدد من بؤر التوتر.

وشدّد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية على أن القاعدة وضعت داعش في الواجهة ليتلقى الضربات مشددا على أن واشنطن رصدت فروعا نشطة للقاعدة في عدد من الدول خاصة الصومال حيث نفذت حركة الشباب الموالية للتنظيم هجمات دامية مؤخرا.

وأكد ناثان سيليز أن الحرب على القاعدة ما زالت مستمرة داعيا الناس بان لا تغتر أو تنخدع بمقولة إن عهد التنظيم انتهى بعد فترة الصمت السنوات الماضية.

هذا ويرى مراقبون أن التنظيم من المنتظر أن يحقق بعض المكاسب من هزائم داعش الذي لم يعد قادرا على استقطاب المتطرفين كما هو الحال في السنوات الماضية.