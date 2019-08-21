تحذيرات صينية من عودة تنظيم «داعش» في سوريا

حذرت الصين من عودة قوية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

قال مبعوث الصين الخاص بسوريا، “شي شياو يان” إنه من الممكن أن يعود نشاط تنظيم داعش في سوريا لسابق عهده، وحثّ على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة.

وأضاف المبعوث الصيني في تصريح للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن في جنيف:

هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات.. هناك حاجة للانتهاء من الحرب على الإرهاب.

يأتي ذلك في حين حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عودة التنظيم الإرهابي.

وقالت في بيان، إن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق أعادت بناء نفسها كما كانت في السابق.

يُشار أن الرئيس دونالد ترامب قال، في فبراير الماضي، إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف نجحوا في تحرير الأراضي السورية والعراقية من أيدي داعش، في حين حذر بعدها، رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، من أن آلاف المقاتلين كانوا مختبئين تحت الأرض لإعادة تجميع صفوفهم.

وفي سياقٍ ذي صلة نشر مركز دراسات الحرب بواشنطن تقريرًا في يونيو الماضي، قال فيه إن داعش لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة.

وأشار إلى أن زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، كان يعمل بشكل ممنهج على إعادة تشكيل التنظيم، للتحضير لموجة جديدة من العنف في المنطقة”.