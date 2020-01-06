تحذير فرنسي من نشوب حرب في الشرق الأوسط

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من تحول التصعيد بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط، داعيا البلدين إلى الحوار والعمل على خفض التصعيد.

وقال “لودريان”، في مقابلة مع تلفزيون “بي أف أم تي في” الفرنسي، الاثنين، إن الوضع في المنطقة خطير جدا، والتصعيد قد يؤدي إلى نزاع.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن موقف فرنسا هو العمل على خفض التصعيد.

وأضاف يقول:

على الولايات المتحدة وإيران البدء في عملية حوار،، هناك دائما مكان للدبلوماسية.

هذا وأعلن البنتاغون، الجمعة الماضي، استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وتابع:

إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

من جانبه علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على تهديد ترامب برسالة على “تويتر” قال فيها: “أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290″، في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية لطائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا.

وأضاف:

إياك أن تهدد الأمة الإيرانية.