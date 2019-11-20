ترامب يصف تحقيقات عزله بـ«العار» على البلاد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيقات في قضية عزله التي يجريها مجلس النواب، بأنها “عار” على الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه تابع بعض المقاطع من جلسات الاستماع الجارية في مجلس النواب بشأن قضية عزله.

وأضاف يقول:

ما يحدث هو عار، وهذا أمر محرج لبلادنا.

كما وصف ترامب التحقيقات معه بأنها “مهزلة” يُديرها رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، مشيرا إلى أن الجمهوريين ليس لهم لا محامون ولا شهود عيان.

ونوه بأن على المواطنين الأمريكيين أن يستخلصوا استنتاجاتهم بأنفسهم بشأن جلسات الاستماع في قضيته.

وتأتي تعليقات ترامب على التحقيقات الجارية في قضية عزله، والتي فتحها الديمقراطيون في مجلس النواب بعد تسريب معلومات حول قيام الرئيس الأمريكي بممارسة ضغوط على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقًا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

ونفى ترامب أكثر من مرة ارتكابه أي مخالفات، واصفا مكالمته مع زيلينسكي بـ”المثالية”، واعتبر التحقيق معه “مطاردة للساحرات”، حسب وصفه.