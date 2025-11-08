ترامب يعلن مقاطعة الولايات المتحدة لـ«قمة العشرين» في جنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقاطعة الولايات المتحدة بالكامل لقمة “مجموعة العشرين” المزمع عقدها في جنوب أفريقيا، معتبراً قرار عقدها هناك “عاراً تاماً”.

وهاجم ترامب الحكومة الجنوب أفريقية، متهمًا إياها بـ “قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني”، وفق ما نشره على منصة “تروث سوشيال”، قائلاً: “لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن تستضيف الولايات المتحدة قمة “العشرين” لعام 2026 في ميامي بولاية فلوريدا.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار سابق لإدارة ترامب بخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 شخص فقط ابتداءً من السنة المالية 2026، مع التركيز على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا، وهو أكبر انخفاض تاريخي منذ سنوات في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنةً بعهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي رفع السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا.