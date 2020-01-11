«ترامب» يُطالب بتعويض مادي في حال انسحاب قوات بلاده من العراق

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعويض مادي على بغداد إذا مضت قدما في قرار إنهاء وجود القوات الأمريكية من العراق.

أنفقنا كثيرا من الأموال في العراق ولدينا قاعدة جوية كلف بناؤها مليارات الدولارات.. لن نغادر قبل أن يردوا لنا ما دفعناه.

وأضاف يقول:

أموالهم موجودة عندنا، لدينا الآن 35 مليار دولار من أموالها المودعة في حسابات مصرفية. أعتقد أنهم سيدفعون، وإلا ستبقى القوات الأمريكية في العراق”.

يأتي ذلك في حين صوت البرلمان العراقي، في وقت سابق، على قرار يُلزام الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.