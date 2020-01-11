الرئيسية | عربي ودولي

«ترامب» يُطالب بتعويض مادي في حال انسحاب قوات بلاده من العراق

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 يناير 2020 - 17:42
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
صوت البرلمان العراق على قرار يُلزام الحكومة بالعمل لإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية. [أرشيف/رويترز]

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعويض مادي على بغداد إذا مضت قدما في قرار إنهاء وجود القوات الأمريكية من العراق.

وقال ترامب خلال مقابلة مع “فوكس نيوز” السبت:

يتعين على بغداد دفع تعويض لواشنطن لقيامها ببناء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدولة.

وتابع:
أنفقنا كثيرا من الأموال في العراق ولدينا قاعدة جوية كلف بناؤها مليارات الدولارات.. لن نغادر قبل أن يردوا لنا ما دفعناه.

وأضاف يقول:

محتوى ذو صلة
النواب الأمريكي يُطالب «ترامب» بالكف عن استفزاز إيران

أموالهم موجودة عندنا، لدينا الآن 35 مليار دولار من أموالها المودعة في حسابات مصرفية. أعتقد أنهم سيدفعون، وإلا ستبقى القوات الأمريكية في العراق”.

يأتي ذلك في حين صوت البرلمان العراقي، في وقت سابق، على قرار يُلزام الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن