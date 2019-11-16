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«ترامب» يُطالب طوكيو بزيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأمريكية في اليابان

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 نوفمبر 2019 - 15:35
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هذه الخطوة جزء من حملة للإدارة الأمريكية. [رويترز]
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اليابان زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأمريكية المتمركزة هناك أربعة أمثال ما تدفعه حاليا.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” الامريكية، عن 3 مسؤولين دفاعيين سابقين قولهم، إن واشنطن تريد أن تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأمريكية في اليابان التي تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.

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وأوضحت المجلة أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ومدير شؤون آسيا بمجلس الأمن القومي، مات بوتينغر، قدما هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة لطوكيو في يوليو الماضي.

ونوهت بأن هذه الخطوة جزء من حملة للإدارة الأمريكية، تهدف إلى جعل حلفاء الولايات المتحدة يدفعون أكثر مقابل الدفاع.

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