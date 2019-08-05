«ترامب» يُوعز بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الكراهية

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا بتشديد العقوبة على المسؤولين عن جرائم الكراهية وعمليات إطلاق النار الجماعية وصولا إلى إعدامهم، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى في إل باسو ودايتون.

وقال ترامب في تصريح صحفي أدلى به الاثنين:

أوعز اليوم لوزارة العدل بصياغة قانون يضمن تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي، وسيتم تطبيق عقوبة الإعدام بسرعة وحسم، دون أي تأخير وانتظار لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن إدارته وجهت طلبا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما يحتاجه من موارد إضافية للتحقيق في مثل هذه الجرائم ومنع وقوعها.

هذا ودعا الرئيس الأمريكي مجلس النواب للمصادقة على تشريع يقضي بإجراء عمليات تدقيق قوية في خلفيات مشتري الأسلحة النارية بعد واقعتي إطلاق نار عشوائي في مطلع الأسبوع أسفرتا عن مقتل 29 شخصا.