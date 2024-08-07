تركيا تنضم رسميا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل

قدمت تركيا، اليوم الأربعاء، طلبا رسميا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي جنيد يوكسل إن بلاده ستقدم الأدلة على التطهير العرقي الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي ومجازره في قطاع غزة، متهما إسرائيل باستخدام سلاح التجويع والتعطيش في غزة.

وأضاف يوكسل، في مؤتمر صحفي أمام المحكمة، أن هناك أدلة دامغة على قيام إسرائيل بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وشدد على وقوف الجمهورية التركية دولة وشعبا مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده متفائلة بأن تتمكن محكمة العدل الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها..