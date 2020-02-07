تركيا: حفتر ليس لاعباً موثوقاً به ويُفضل خيار الحرب

أنقرة ستُواصل دعم حكومة الوفاق من أجل الدفع بالعملية السياسية. [أرشيف/رويترز]

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن خليفة حفتر ليس لاعبا موثوقا به، ومازال يفضل خيار الحرب ويُخطط للسيطرة على طرابلس رغم تظاهر المجتمع الدولي بالضغط عليه، وفق قوله.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح متحدث الرئاسة أن ما يقارب 10 آلاف مرتزق من السودان والنيجر وتشاد يقاتلون في صفوف حفتر وتم جلبهم عبر شركة فاغنر الروسية.

وأكد كالين أن هؤلاء يمثلون أكبر عقبة أمام الحل السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن عدم اتخاذ أي خطوة بعد إغلاق حقول النفط رغم مناقشة المسألة في برلين، يُظهر أن داعمي حفتر في غفلة من أمرهم، حسب وصفه.

وأضاف متحدث الرئاسة التركية:

أنقرة ستُواصل دعم حكومة الوفاق من أجل الدفع بالعملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.

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