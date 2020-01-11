تركيا: ننتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

أوغلو: حفتر عليه أولا الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا. [رويترز]

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تأمل من الجانب الروسي أن يقنع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية السبت:

لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضا، لكن عليه أولا الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

هذا وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما الأسبوع الماضي في إسطنبول، دعوة مشتركة إلى أطراف النزاع الليبي لإعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت/الأحد المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة،

واتفق الرئيسان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

ولاقت دعوة إردوغان وبوتين المشتركة قبولًا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وناشد المجتمع الدولي، خصوصا الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.