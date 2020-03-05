تسجيل أول حالة وفاة في بريطانيا بسبب فيروس «كورونا»

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:06
|الشروق
|07:30
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:08
|العشاء
|20:38
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