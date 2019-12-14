تسجيل 187 جريمة «إسلاموفوبيا» في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري

أفادت الحكومة الألمانية، السبت، بتسجيل 187 جريمة إسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2019.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أنه تم تسجيل 187 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الثالث من العام الجاري، أصيب على إثرها 8 أشخاص، وتم توقيف 8 أشخاص، بينهم 6 في ولاية هيسن الألمانية.

وأوضحت أن 25 جريمة من هذه الجرائم استهدفت مساجد ودور عبادة.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن الأرقام المعلنة غير نهائية، وأن العدد قد يزداد مع إضافة المزيد من الجرائم لاحقًا.

كما ذكرت الحكومة في السياق ذاته أن جرائم الإسلاموفوبيا التي تم تقديرها بـ165 جريمة في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت لـ222 جريمة بعد إضافة جرائم أخرى في وقت لاحق.

يأتي ذلك في حين صرحن الحكومة، في وقت سابق، بأن عدد جرائم الإسلاموفوبيا التي ارتكبت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 132 جريمة، ولكن هذا العدد ارتفع ليصل إلى 188 بعد إضافة جرائم أخرى في وقت لاحق.

من جانبه رئيس المجلس الإسلامي الألماني برهان كسيجي، في حديث لوكالة “الأناضول” إن معاداة الإسلام زادت في السنوات الأخيرة بألمانيا.

وأشار إلى زيادة عدد الهجمات التي تستهدف المساجد والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكد كسيجي، أن هناك العديد من الهجمات لم يتم تسجيلها بسبب عدم تقدم من يتعرضون لها بشكوى إلى الشرطة.

وأضاف يقول: