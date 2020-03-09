تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس ليرتفع العدد إلى 5

اقترح تصحيحاً
عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
أرسل إلى صديق
اترك تعليقاً