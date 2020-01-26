تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة ستُجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية بسبب الفيروس. [إنترنت]

قال مسؤولون بقطاع الصحة إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة، في بيان، أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية، وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

هذا وأُصِيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتأتي أول حالة معروفة في كاليفورنيا عقب تشخيص حالة في ولاية واشنطن في 21 يناير الجاري، وأخرى في شيكاغو في 24 من الشهر نفسه.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها ستُجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في أمريكا الشمالية.